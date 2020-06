Inter, Emmers rientra alla base: tanti i club interessati, primo sondaggio del Monza

Terminata la stagione – tutt’altro che esaltante – al Waasland-Beveren, Xian Emmers è pronto per fare il suo rientro all’Inter. Il centrocampista belga, sotto contratto con i nerazzurri fino al 30 giugno 2022, con ogni probabilità verrà nuovamente girato in prestito per proseguire nel suo percorso di crescita: tanti i club interessati al talentuoso classe ’99, due volte campione d’Italia con la Primavera interista. Secondo seriebnews.com, l’ambizioso Monza della coppia Berlusconi-Galliani, neo promosso in Serie B, avrebbe già fatto un primo sondaggio con l’Inter per Emmers, che ripartirebbe così dalla cadetteria dopo la positiva esperienza con la maglia della Cremonese.