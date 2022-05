Inter-Empoli, la carica dei 70mila di San Siro. Cancelli aperti dalle 16.45

Si attende un'altra serata tutta nerazzurra a Milano: venerdì 6 maggio a San Siro sono attesi 70mila spettatori per Inter-Empoli

In vista della massiccia affluenza, i cancelli di San Siro per Inter-Empoli (calcio d'inizio alle 18:45) apriranno alle 16:45. L'invito per tutti i tifosi è quello di recarsi allo stadio già a ridosso delle 16:45 per agevolare le operazioni di afflusso: tutti gli spettatori dovranno sottoporsi ai necessari controlli di sicurezza.