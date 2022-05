Inter-Empoli, è Perisic l’uomo più in forma di Inzaghi. Pinamonti cerca la rete numero 13

Questa sera l'inter ospita a San Siro l'Empoli, il tecnico dei nerazzurri si affida ancora al croato. Non ci sarà Bastoni in difesa

"Inter-Empoli I nerazzurri non possono sbagliare. Perisic è in super forma: due gol e quattro assist nelle ultime cinque giornate. Ancora out Bastoni, meno solidità per De Vrij. Pinamonti è l’ex della sfida: con l’Inter ha esordito in A. Vuole la rete numero 13 in stagione. Luperto potrebbe far fatica con l’attacco nerazzurro", spiega La Gazzetta dello Sport.