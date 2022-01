Inter-Empoli, i numeri della sfida: nerazzurri in serie positiva, in Coppa Italia…

Le curiosità e i numeri della sfida degli ottavi di Coppa Italia, in programma a San Siro, tra l'Inter e l'Empoli

Alessandro De Felice

Archiviato il successo in Supercoppa grazie alla vittoria contro la Juventus e il pari a reti inviolate contro l’Atalanta in campionato, l’Inter si prepara per gli ottavi di finale di Coppa Italia: di fronte ai nerazzurri l’Empoli di Andreazzoli che ha superato l’Hellas Verona nei sedicesimi della competizione.

SCONTRI DIRETTI

L'Inter è imbattuta in 10 confronti di Coppa Italia contro l'Empoli, grazie a nove successi e un pareggio - quella toscana è la squadra che ha affrontato più volte senza mai perdere nella competizione. In 10 confronti di Coppa Italia contro l’Empoli, i nerazzurri hanno segnato 16 gol subendone tre; solo contro la Juventus (nove, ma in 33 incontri) i nerazzurri hanno ottenuto più clean sheet nella competizione che contro i toscani (sette).

PRECEDENTI AL MEAZZA

L’Inter ha sempre vinto nei cinque confronti casalinghi contro l’Empoli in Coppa Italia, realizzando nove reti e subendone soltanto due. Tra Serie A e Coppa Italia i nerazzurri hanno perso solamente uno dei 18 incontri casalinghi (17V); l’unica vittoria della squadra azzurra, al Meazza, è arrivata nella stagione 2003/04.

STATO DI FORMA

L'Inter è stata eliminata soltanto in una delle ultime 18 occasioni in cui ha giocato gli ottavi di finale di Coppa Italia (0-1 contro l'Udinese nel gennaio 2014). I nerazzurri non vincono da due partite di Coppa Italia (1N, 1P); risale al 2017, l'ultima occasione in cui non hanno trovato il successo per più gare consecutive nella competizione (tre in quel caso).

L’Empoli ha realizzato 19 reti nelle ultime sei gare disputate in Coppa Italia (3.1 di media a partita): soltanto uno in meno rispetto a quelli realizzati nei precedenti 13 incontri nella competizione e ha segnato in tutte le ultime sei partite di Coppa Italia (sempre almeno due reti a match); i toscani non registrano una striscia più lunga di gare in gol nella competizione dal 2009, quando arrivarono a otto.

L'Empoli ha passato gli ottavi di finale di Coppa Italia in tre occasioni nella sua storia (1986 v Milan, 1988 v Roma e 2006 v Genoa); tuttavia, la squadra toscana è stata eliminata nelle ultime quattro partecipazioni a questa fase del torneo.

(Fonte: Inter.it)