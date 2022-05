Libero – Inter superficiale per 30′, poi cambia marcia. “Sarebbe già campione d’Italia se…”

"Per 28 infiniti minuti, l’Inter offre la peggior versione di sé", commenta l'edizione odierna di Libero su Inter-Empoli

"Per 28 infiniti minuti, l’Inter offre la peggior versione di sé. Per l’ora di gioco successiva, spolvera invece una delle migliori versioni di stagione. La somma fa 4-2 all’Empoli in rimonta". Apre così l'articolo di Libero in merito alla vittoria dei nerazzurri per 4-2 contro l'Empoli che vale il primato momentaneo in classifica. "In avvio di gara torna in campo una di quelle Inter superficiali e approssimative già viste in inverno: spazi larghi, distanze sbagliate, tutti pensano a segnare e nessuno a coprire il campo, figurarsi a difendere. Prevale la foga alla lucidità, la frenesia alla calma. L’Empoli di Andreazzoli va a nozze con un contesto simile e infatti nel giro di 4’ è in vantaggio e in poco meno di mezz’ora raddoppia", analizza poi il quotidiano.