TS – Inter, stasera contro l’Empoli possibile sorpresa in panchina

Simone Inzaghi potrebbe decidere di portare con sé un giovane della Primavera e magari dargli spazio a gara in corso

Mattia Sangalli potrebbe vivere una notte da sogno. Il giovane centrocampista della Primavera dell'Inter dovrebbe aggregarsi ai convocati di Simone Inzaghi per la gara di stasera contro l'Empoli. Un ottavo di finale di Coppa Italia da cerchiare in rosso per lui, con la possibilità di sedersi in panchina tra i big della rosa.