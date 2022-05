Inter-Empoli, i precedenti sorridono ai nerazzurri. E a San Siro mai un pareggio

Nella gara di andata la formazione di Inzaghi si impose per 0-2 grazie alle reti di D'Ambrosio e di Dimarco

28° confronto in Serie A tra Inter ed Empoli: i nerazzurri sono imbattuti in 24 dei 27 precedenti grazie a 21 successi e tre pareggi.

L’Inter è la squadra con cui l’Empoli ha rimediato più sconfitte (21) e subito più gol (56) in Serie A. Primato negativo anche per le reti subite in trasferta: 34 in casa dei nerazzurri, almeno due più che contro qualsiasi altra avversaria nel massimo campionato.