Inter, lunedì a San Siro arriva l’Empoli: le quote dei bookmakers

Nonostante le possibili insidie dettate dai molti impegni ravvicinati, per Betclic la fiducia nell’Inter non vacilla

Gianni Pampinella

Una prestazione straripante, un’affermazione netta sui cugini e un trofeo in più in bacheca. Questo è il ricco bottino che l’Inter si porta a casa dalla trasferta in Arabia Saudita, che ha riconsegnato solide certezze alla squadra di Inzaghi, nuovamente brillante come nei giorni migliori. Nel posticipo del lunedì, tuttavia, la sfida non sarà delle più semplici, contro un Empoli reduce da 2 vittorie e 2 pareggi nelle ultime quattro partite di Serie A. Secondo i traders, tuttavia, le previsioni non lasciano molto spazio al ribaltamento delle gerarchie.

Nonostante le possibili insidie dettate dai molti impegni ravvicinati e dalla potenziale “sbornia” da trionfo nel derby, per Betclic la fiducia nell’Inter non vacilla, tanto che il segno 1 per la gara con l’Empoli è quotato a 1.27. 5.60 la quota del pari, 9.50 quella di un blitz toscano a Milano, ipotesi quindi considerata abbastanza remota.

Per mezz’ora abbondante, il 6 maggio 2022, gli empolesi sognarono un colpo esterno poi sfumato, dal momento che i padroni di casa seppero ribaltare lo 0-2 iniziale fino al 4-2 finito poi a referto. I nerazzurri erano in piena corsa Scudetto, ma un super finale di campionato non bastò per scavalcare il Milan in graduatoria. Lo stesso risultato dell’ultimo incrocio tra Inter ed Empoli, secondo Betclic, è oggi quotato a 55.00 (a 45.00 su Sisal). Anche in questa occasione, comunque, si potrebbe assistere a una serata ricca di gol, tanto che l’Over 2.5 di Betclic è a 1.54 (a 1.53 su Eurobet), contro il 2.32 dell’Under 2.5 (a 2.30 su Sisal).

Da quando è tornato dalla spedizione vincente al Mondiale, Lautaro Martínez ha ulteriormente alzato l’asticella del suo rendimento, diventando di fatto una sentenza in zona gol in questo inizio di 2023. Una sua rete contro la formazione di Paolo Zanetti è quotata a 2.00 da Betclic (stessa valutazione su Snai).

A 5.75, invece, una doppietta che replicherebbe quella messa a segno nel precedente con gli azzurri sopra citato. Piede caldo anche per il compagno di reparto Edin Džeko: una gioia personale del bosniaco è a quota 2.25 (quotazione identica su Snai). Stessa valutazione per un gol di Romelu Lukaku (come su Snai), la cui presenza resta in ogni caso ancora incerta. Attenzione anche al grande ex, Kristjan Asllani, a segno nel maggio 2022 contro il suo attuale team, ma ancora alla ricerca del primo acuto stagionale, quotato a 7.50 da Betclic. In casa Empoli, si punterà presumibilmente sul sempreverde Francesco “Ciccio” Caputo, con quota-gol Betclic a 4.75, e su Martín Satriano, in prestito proprio dall’Inter, la cui rete è quotata a 6.50 (a 6.00 su Snai).

(Betclic)