Inter-Empoli, la Supercoppa in mostra a San Siro: il numero degli spettatori

È la partita della Supercoppa a San Siro dopo la vittoria nel derby. Inter-Empoli è la gara in cui i nerazzurri devono trovare punti e concentrazione per restare agganciati alla parte alta della classifica.

Ed è pure la gara che poteva iniziare con una contestazione a Skriniar che poi non c'è stata, anzi il primo coro della serata è stato tutto per lui. Per tutta l'Inter di Inzaghi solo applausi per la vittoria di Riad e di incoraggiamento per il futuro da parte dei 65.476 (o quasi) spettatori presenti al Meazza.