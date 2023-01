Ts – Inter-Empoli, pagelle: Correa non ne azzecca una. Inzaghi da 5: “Avrebbe dovuto…”

Tante insufficienze. Le pagelle di Tuttosport fotografano la brutta serata dell'Inter sconfitta a San Siro dall'Empoli. Il peggiore in campo Milan Skriniar, voto 4: "San Siro nerazzurro, nonostante tutto, lo coccola e non può certo sostenere di aver giocato sotto pressione. Anche per questo la sciocchezza (quando è già ammonito) che commette piantando il piedone sulla testa di Caputo è ancora più grave". 4,5 per Correa: "Inzaghi lo schiera sperando che un golletto lo sblocchi, invece - al solito - non ne azzecca una e viene sostituito per l’espulsione a Skriniar".