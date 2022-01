TS – Inter-Empoli, ampio turnover: Inzaghi schiera un titolare per reparto

Le probabili scelte del tecnico nerazzurro per l'impegno di Coppa Italia in programma stasera

Poche ore ormai al calcio d'inizio di Inter-Empoli. TuttoSport prova a far luce sulle possibili scelte di Simone Inzaghi per l'undici da mandare in campo all'inizio. Questo il focus: "Il tecnico dell’Inter darà ampio spazio al turnover, con però un titolare per reparto da inizio gara. In porta non ci sarà capitan Handanovic , ma il dodicesimo Radu. In difesa probabile riposo per Bastoni , con Skriniar che dovrebbe affiancare Ranocchia e Dimarco, anche se il canterano potrebbe pure prendere il posto di Perisic sulla sinistra.