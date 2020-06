Inter, Emre: “Ronaldo il Fenomeno il compagno più forte. Ma anche Zanetti, Recoba e…”

Ospite di “Inter Calling”, Emre Belozoglu, ex centrocampista nerazzurro, è tornato sul suo esordio con la maglia della Beneamata e sui suoi compagni più forti a Milano: “La mia prima partita è stata durante la prima giornata di campionato, sono entrato dalla panchina. Naturalmente eravamo molto carichi ed entusiasti. La cosa più importante era vincere la prima gara della stagione e ci siamo riusciti, giocavamo contro il Perugia. Siamo entrati io e Okan sul 2-1 e alla fine abbiamo vinto per 4-1. Okan in particolare era un calciatore molto energico. Ho imparato molto da lui. Sentivamo di avere fatto la differenza in quella gara. Il compagno più forte? Se dovessi sceglierne uno, direi Il Fenomeno Ronaldo. Oltre a lui c’erano Zanetti, Vieri, Recoba, Seedorf. Abbiamo giocato con dei calciatori fortissimi, non mi piace individuare qualcuno in particolare ma questi sono i primi nomi che mi vengono in mente”.

(Inter.it)