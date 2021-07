L’Inter e la sua “creatura mitologica”. Ecco come l’Equipe ha raccontato la maglia Home

Il giornale francese ha spiegato ai suoi lettori la scelta del club nerazzurro di usare la pelle del biscione per la prima maglia

L'Interquesta mattina ha presentato la maglia Home per la nuova stagione. È la pelle del biscione a fare da sfondo alla divisa nerazzurra. E la notizia è stata ripresa anche da L'Equipe, noto giornale francese che ha spiegato così ai suoi lettori la scelta del club interista: "Per la stagione 2021-2022, il club italiano giocherà in casa con una maglia che rimanda al Biscione, creatura mitologica, simbolo dell'Inter e di Milano. La maglia home non passerà inosservata in Serie A, questo è certo. Innanzitutto perché l'outfit non porterà più il logo del suo storico sponsor , Pirelli, ma soprattutto perché ha un design molto originale", si legge.