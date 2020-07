Un’Inter straripante spazza via per 6-0 il Brescia e si riporta a -4 dalla Lazio e a -8 dalla capolista Juventus. In rete è andato anche Christian Eriksen, che ha realizzato il gol del temporaneo 5-0. E il danese, dopo l’ottima vittoria della squadra nerazzurra, ha festeggiato così sui social: “Cinque battuti dappertutto: ben fatto ragazzi”.