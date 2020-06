TS – Inter, il nuovo Eriksen funziona: promossa la grande novità di Conte

Christian Eriksen vuole essere protagonista nell’Inter. Contro il Napoli, nel nuovo ruolo, l’ex Tottenham è riuscito a mettersi in mostra. Esperimento vincente, come spiega TuttoSport: “Era la grande novità tattica legata alla lunga sosta per l’emergenza coronavirus. La prima risposta ufficiale sul campo ha dato ragione a chi sperava che le settimane di allenamento alla Pinetina dopo la ripresa di inizio maggio, senza impegni ufficiali, avrebbero regalato una nuova versione di Eriksen . Il prato del San Paolo ha confermato questa evoluzione. Conte ha messo il fantasista danese nelle condizioni migliori di esprimersi con una modifica del sistema di gioco, da 3-5-2 a 3-4-1-2, in modo da creare la casella giusta per l’ex Tottenham. Il diretto interessato ha dimostrato che è stato giusto tentare questo esperimento. Ha segnato il gol del momentaneo vantaggio e ha spesso duettato con i compagni in modo da favorire le verticalizzazioni e rendere più brillante la manovra, in particolare con Brozovic . Soprattutto nel primo tempo, quando la squadra ha espresso il suo gioco migliore”.