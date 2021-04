Bologna-Inter, Conte farà riposare Eriksen? Gagliardini spera in una chance

Il giocatore italiano è rimasto alla Pinetina mentre il compagno danese arriva dalle gare giocate con la Nazionale

Non c'è solo il ballottaggio De Vrij-Ranocchia sul tavolo di Conte . L'allenatore nerazzurro sceglierà anche se far giocare da titolare uno tra Eriksen e Gagliardini nella gara di sabato sera contro il Bologna.

Il danese, reduce dall'esperienza in Nazionale, potrebbe aver bisogno di tirare il fiato. Mentre l'italiano è rimasto alla Pinetina a disposizione di Conte. Spesso è tornato utile e potrebbe entrare in gioco contro i rossoblù. L'allenatore si prenderà tutto il tempo per decidere. Comincerà ad avere le idee ancora più chiare da domani quando ci sarà l'allenamento di rifinitura, il primo con tutti i calciatori a disposizione, anche quelli della Nazionale italiana se i tamponi venissero confermati come negativi anche dal test molecolare.