Garlando: “L’Inter con Eriksen si avvicina alla Juve. Il mercato ha rimediato a due lacune”

Tra le pagine dell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Luigi Garlando, noto giornalista, ha analizzato così il mercato operato dall’Inter nella sessione invernale: “Tra le tre che ragionano di scudetto, l’Inter è quella che ha comprato meglio. La squadra di Conte, protagonista di una sorprendente prima parte di stagione, ha mostrato due limiti. Prima: difficoltà di tenuta. L’implosione di Dortmund è diventata proverbiale: l’impossibilità di dar seguito all’ottimo primo tempo, per la stanchezza di titolari insostituibili e per la mancanza di valide alternative in panca. E’ la famosa coperta corta denunciata dal furibondo Conte di Dortmund, resa ancora più corta da infortuni eccellenti (Sensi, Barella). Tanti punti sfumati in rimonta (altrui) si spiegano così. Seconda lacuna: difficoltà ad aggredire squadre arroccate dietro. L’Inter di Lukaku e Lautaro è stata più bella in trasferta che in casa, cioè quando ha potuto scatenarsi in spazi aperti. Perché? Perché non è arrivato in estate l’incursore di gamba e di gol che aspettava Conte (Vidal) e perché la qualità della produzione di fascia è stata in media al di sotto del minimo sindacale. In due parole: rifinitura scarsa. Pochi passaggi filtranti, pochi cross illuminati.

Gli acquisti