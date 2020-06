TS – Inter, Eriksen anche maratoneta: a Napoli ha corso meno solo di due instancabili

Dati importanti quelli collezionati da Christian Eriksen in Napoli-Inter. Non solo la pericolosità e il numero dai palloni toccati, l’ex Tottenham ha risposto bene anche dal punto di vista atletico. TuttoSport di oggi sottolinea: “Il numero 24 dell’Inter è stato il terzo giocatore nerazzurro per volume di corsa nella partita di sabato sera. Barella ha corso 12.6 chilometri, al secondo posto il “maratoneta” Brozovic con 12.2 chilometri (il croato è abituato ad andare oltre quota 12 chilometri). Al terzo posto Eriksen con 11.6 chilometri. E bisogna tenere conto che il dato avrebbe potuto essere più elevato. Il trequartista nerazzurro è stato sostituito a due minuti dal 90’, perdendo quindi sette minuti (compresi i cinque di recupero) per incrementare la distanza percorsa. Adesso Eriksen potrà diventare una chiave importante per la manovra offensiva dell’Inter. È facile immaginare che gli impegni ravvicinati del finale di campionato, con il caldo estivo destinato a recitare un ruolo da protagonista, aumenteranno gli spazi nelle difese avversarie. Avere a pieno regime un calciatore come il danese capace di inserirsi con rapidità di pensiero e creatività tecnica tra le linee arretrate può risultare fondamentale per Conte”.