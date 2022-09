CdS – Inter, due errori nel derby hanno lasciato letteralmente esterrefatto Inzaghi

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport "Il focus è stato in particolare sul secondo e sul terzo gol del Milan, quelli che hanno lasciato letteralmente esterrefatto Inzaghi. Non che l’1-1 sia stato da meno, ma è stato provocato dall’errore di un singolo: Calhangoglu. Negli altri due, invece, ci sono più elementi che restano passivi, addirittura immobili, e che non fanno nulla per impedire che il Milan segni, anzi quasi agevolano il compito ai rossoneri. Ovvio che non debba e che non possa più accadere. D’ora in poi dovrà andare in campo un’Inter più determinata e compatta: decisa a imporre il proprio destino e non a subire gli eventi".