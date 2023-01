Giornale – Inter, due errori pesanti di Fabbri: buono il secondo gol di Lautaro

Anche sulle colonne de Il Giornale si critica Fabbri per l'arbitraggio di Inter-Verona. Non soltanto la mancata espulsione di Hien da imputare al fischietto del Meazza. "Era buono il gol di Lautaro, annullato dall’arbitro per una sbracciata francamente veniale del Toro sull’ingenuo Dawidowicz; così come sarebbe stato giusto dare poco oltre a Hien il secondo giallo, per l’evidente trattenuta a Dzeko. Due errori pesanti, che in qualche modo tengono in ansia l’Inter fino al novantesimo", si legge.