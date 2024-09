Questo incontro, a pochi giorni dal derby contro il Milan, non è solo una rivincita emotiva, ma un vero esame di maturità per l'Inter. La squadra di Inzaghi, che sta ancora cercando il giusto ritmo in campionato, si troverà ad affrontare un Manchester City che, nonostante qualche crepa difensiva, è apparso dominante. L’ambiente sarà ostile, e i nerazzurri dovranno essere pronti a gestire non solo la pressione del pubblico, ma anche la sfida fisica e tattica che Guardiola ha preparato.

Come nella finale del 2023, l’uomo da fermare sarà ancora Erling Haaland. Il norvegese è in forma straripante, avendo già segnato 9 reti nelle prime quattro partite di Premier League. Sommer e la difesa dell’Inter dovranno essere pronti ad affrontare la sua incredibile fisicità e capacità di finalizzare. Con due triplette e una doppietta già a segno in questa stagione, Haaland si conferma lo spauracchio numero uno per i nerazzurri. Fermarlo sarà cruciale per sperare di uscire dall'Etihad Stadium con un risultato positivo.