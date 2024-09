A Sky Calcio Club si parla del pareggio dell'Inter a Monza. I nerazzurri sono sembrati poco in palla rispetto al consueto gioco brillante. Paolo Di Canio sottolinea un aspetto ormai conclamato della rosa di Inzaghi: "L'Inter se non mette sempre applicazione, determinazione, cattiveria è una squadra che non ha fantasia estrema, non ha il colpo del genio del singolo. E' una squadra che può trovare difficoltà".