Inter, esordio tra i professionisti per un attaccante classe 2005 in prestito

Grande soddisfazione per un giovane mandato questa estate dai nerazzurri a crescere e maturare in un'altra squadra

Grande gioia per Lorenzo De Leo: l'attaccante classe 2005 di proprietà dell'Inter, ceduto questa estate in prestito al Renate dopo averlo prelevato dall'Enotria, nella serata di ieri ha fatto il suo debutto tra i professionisti a soli 17 anni, entrando nei minuti finali della gara di Coppa Italia di Serie C contro l'Alessandria.