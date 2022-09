Inter, ci sarà bisogno di tutti: si avvicina il giorno dell’esordio di Acerbi?

Il giorno dell'esordio di Francesco Acerbi si avvicina: l'ex difensore della Lazio è pronto a dare il suo contributo, e le difficoltà difensive (e non solo) palesate dall'Inter potrebbero accelerare i tempi della sua prima in nerazzurro. Così scrive La Gazzetta dello Sport: "L'ultimo turno di Champions è stato come un avviso: ci sarà bisogno di tutti. Ecco, a maggior ragione di Francesco Acerbi, arrivato in coda al mercato estivo in prestito dalla Lazio e adesso pronto per dare il suo contributo. Contro il Bayern, Inzaghi ha concesso la chance a D'Ambrosio, spostandoSkriniar centrale di difesa al posto di De Vrij, lasciato in panchina: più che alla rotazione, Inzaghi ha badato alla conoscenza, con unasoluzione attuata più volte anche nella scorsa stagione. Ma dai prossimi impegni ci sarà ancora novità e Acerbi potrebbe trovare l'esordio innerazzurro a stretto giro, magari nella sfida di Udine prima della sosta: il centrale campione d'Europa con l'Italia scalpita, ha voglia di rimettersi in gioco e dimostrare all'Inter e ai suoi tifosi di meritare la fiducia che il tecnico ripone in lui. Inzaghi, infatti, aveva fatto subito il nome di Acerbi alla società dopo l'addio di Ranocchia. I due hanno lavorato insieme alla Lazio, riportandola in Champions dopo tanti anni di assenza: c'è feeling, c'è fiducia. E con un De Vrij ancora lontano dai livelli degli anni passati, Acerbi può giocarsi le sue carte".