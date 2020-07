Ieri l’Inter ha ufficializzato la maglia Away, bianca con righe blu e nere che formano dei quadrettoni. La grafica rivoluzionaria rappresenta la community della città di Milano. Questa maglia sarà in vendita dal 22 luglio e sarà indossata per l’ultimo match di campionato contro l’Atalanta. La prima invece debutterà la prossima settimana: esordio il 28 luglio contro il Napoli.

(La Gazzetta dello Sport)