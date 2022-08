L’Inter procede a tavoletta. “I nerazzurri confermano la tradizione: è dal 2019 che…”

"Via di slancio, con la tradizione confermata. L’Inter ottiene un altro en-plein nelle prime due di campionato: succede regolarmente dal 2019, ovvero da quando si esibiva il primo Lukaku con questa maglia. Il belga non segna ma entra nei primi due gol della serata, colpisce la traversa e fa reparto alla sua maniera". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito alla vittoria dell'Inter contro lo Spezia: "Stavolta nessun patema, l’Inter procede a tavoletta. E si sbarazza dello Spezia, trovando appunto anche un gol da un attaccante di scorta come Correa", precisa poi poi il quotidiano.