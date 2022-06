FCIN1908 / Inter, al CONI anche Sebastiano Esposito per l’idoneità sportiva

Lukaku, Asllani e non soltanto. Come appurato da FCINTER1908, si è presentato anche Sebastiano Esposito al CONI

Romelu Lukaku, Kristjan Asllani e non soltanto. Come appurato dagli inviati di FCINTER1908, si è presentato anche Sebastiano Esposito al CONI questo pomeriggio. Visite mediche di idoneità per l'attaccante, che lascerà nuovamente l'Inter per giocare in prestito all'Anderlecht dopo la scorsa stagione al Basilea. Ci siamo, dopo l'idoneità arriverà anche l'ufficialità.