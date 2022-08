GdS – Inter, estate a due volti: bene Asllani e la Lu-La, male la difesa. La vera chiave…

I primi bilanci in casa nerazzurra a due settimane dal via del campionato: cosa va e cosa no e la chiave di Inzaghi

Alessandro De Felice

A meno di due settimane dal via della nuova Serie A, è tempo di primi bilanci per le squadre in vista del debutto ufficiale.

La Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione in casa Inter:

"Nel bene: l’autorevole sgommata del giovane Asllani e la Lu-La ritrovata. Contro il Lione, Lukaku ha segnato e Lautaro ha mandato in gol Barella. Automatismi ritrovati immediatamente. Nel male: gli imbarazzi difensivi che hanno costretto l’Inter a rimontare due volte un doppio svantaggio, contro Monaco e Lione. In difficoltà soprattutto De Vrij che, dopo il derby di Giroud, ha faticato a tornare al suo top di rendimento".

A preoccupare Inzaghi è anche il ritardo di condizione di Robin Gosens: "Al momento è molto più affidabile Dimarco".

Inzaghi conosce la chiave della stagione della sua squadra:

"L’equilibrio che deve trovare Simone tra la necessità di verticalizzare in fretta per regalare spazi aperti alla Lu-La e la volontà di non disperdere il possesso e il palleggio che, nella stagione scorsa, ha reso l’Inter più bella e più dominante. Giusto adeguarsi alle caratteristiche di Lukaku, ma anche lui dovrà adattarsi a caratteristiche che l’Inter di Conte non aveva e collaborare alla manovra senza scappare sempre. La sensazione è che il qualitativo Asllani giocherà spesso accanto a Brozovic e non ne sarà solo il ricambio".