In Spagna: “Inter in estate triangolare con Bayern e Real Madrid: i dettagli”

I tre club parteciperanno ad un mini torneo quest'estate

C'è in programma un nuovo mini torneo quest'estate tra Inter, Real Madrid e Bayern Monaco. I tre club, infatti, come riporta Marca, sono al lavoro per indire questa piccola competizione durante la preparazione estiva in vista della stagione 2021-22, con ogni partita disputata in una delle tre città. Più dettagli in merito saranno svelati probabilmente nelle prossime settimane.