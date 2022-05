Eto’o: “Vittoria Camerun al Mondiale? All’Inter ho sperimentato cos’è la follia”

L'ex attaccante nerazzurro presenta una partita di beneficenza che si giocherà a San Siro e torna sulla vittoria del Triplete

«Se voglio che il Camerun vinca il mondiale? Per cambiare il mondo c'è bisogno di un po' di follia. Io sono un pazzo e all'Inter ho sperimentato questa pazzia. Nessuno ad inizio stagione pensava potessimo vincere la Champions League, ma eravamo un gruppo di uomini, guerrieri, e alla fine con un pazzo come Mourinho siamo riusciti con umiltà e dedizione al lavoro. Vorrei creare un sistema simile in Camerun partendo dalla mia follia».