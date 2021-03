Inter Hall of Fame: il 9 marzo premiati J.Cesar, Bergomi, Cambiasso e Milito

L'Inter ha annunciato la data della premiazione della terza edizione della 'Hall of Fame' del club nerazzurro con i quattro premiati

Quattro leggende nerazzurre da premiare che sono entrate ufficialmente nella Hall of Fame dell’Inter: sono Julio Cesar, Giuseppe Bergomi, Esteban Cambiasso e Diego Milito, i vincitori della terza edizione, che nel 2020 ha festeggiato il decimo anniversario dei grandi successi del Triplete. Per questo tra i candidati al premio comparivano anche i giocatori della rosa 2009/2010 che hanno terminato l'attività agonistica, un criterio aggiunto alle 60 presenze in gare ufficiali con la maglia dell'Inter e la vittoria di almeno un titolo in nerazzurro.