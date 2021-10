Repubblica – Inter, verso la Juve: alla Pinetina si vuole evitare una cosa su tutte

L'Inter dopo la vittoria di ieri in Champions League contro lo Sheriff è attesa dal derby d'Italia in campionato

Dopo la vittoria contro lo Sheriff, l’Inter vuole ritrovare i 3 punti anche in campionato. La squadra di Simone Inzaghi, reduce dal ko contro la Lazio, affronterà la Juve nel derby d’Italia in programma domenica alle 20.45. Ecco quanto evidenziato oggi da Repubblica verso il match: “Domenica la squadra di Inzaghi dovrà dimostrare contro la Juventus che la sconfitta dell'Olimpico contro la Lazio, con annesso psicodramma, è stato solo un inciampo. Una sconfitta consentirebbe ai bianconeri di salire a pari punti con l'Inter ed è quello che alla Pinetina si vuole evitare. Determinante sarà la tenuta del gruppo. E determinanti potranno essere anche i gol di Dzeko, che finora in campionato ne ha segnati sei in otto partite, una media da bomber vero, molto superiore al suo passo delle ultime stagioni”, si legge.