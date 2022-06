Inter, incontro a Milano per Bellanova. Sky: “Le gerarchie sulle fasce cambierebbero così”

L'Inter, come raccontato da FCINTER1908, ha incontrato il Cagliari per Raoul Bellanova. Come cambierebbero le gerarchie sulle fasce

È andato in scena nel pomeriggio un nuovo summit di mercato per l'Inter. La dirigenza nerazzurra, come raccontato da FCINTER1908, ha incontrato il Cagliari per Raoul Bellanova. Prosegue la trattativa tra le parti per regalare un nuovo esterno a Simone Inzaghi, che vada a sostituire numericamente Ivan Perisic.