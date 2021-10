Montolivo: “Sette sorelle? No, due gemelle. Milan e Napoli. Inter arriva a fatica”

L'ex centrocampista ha detto la sua sulla lotta per il titolo italiano e ha parlato della lotta a due tra rossoneri e azzurri

Opinionista per Dazn, in occasione della gara tra Roma e Milan, Riccardo Montolivo ha parlato della lotta per il campionato e ha ridotto a due la sfida scudetto. «La formazione di Pioli è stata in difficoltà solo col Verona, ma poi l'ha ribaltata. Parlavamo di sette sorelle ma sono due gemelle più che altro che stanno tirando. L'Inter arriva con fatica. Però queste due là davanti stanno andando forte», le parole dell'ex centrocampista rossonero.