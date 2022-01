Inter, è fatta per il prestito di Satriano al Brest: manca solo l’annuncio

Si è chiuso in queste ore infatti l'affare tra l'Inter e il club francese per il prestito del giovane attaccante uruguayano

E' fatta per Martin Satriano al Brest. Il centravanti classe 2001 dell'Inter andrà infatti in prestito al club francese dove ritroverà un altro nerazzurro, ovvero Lucien Agoume. Arriva la conferma anche da Gianluca Di Marzio, che spiega: "Si è chiuso in queste ore infatti l'affare tra l'Inter e il club francese per il prestito del giovane attaccante uruguayano. Satriano ha firmato ieri il rinnovo con i nerazzurri propedeutico alla partenza".