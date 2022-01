Vernazza: “Inter favorita, merito anche…della Juventus. Le insidie di Bologna”

Il campionato riparte tra pochi giorni dopo la sosta natalizia: i nerazzurri saranno di scena giovedì al Dall'Ara

Sebastiano Vernazza, nel suo editoriale per La Gazzetta dello Sport, ha fatto il punto sul campionato a pochi giorni dal ritorno in campo: "L'Inter si è ripresa quello che era suo a fine maggio, la testa della classifica. Un filotto di sette vittorie consecutive ha sovvertito i pronostici estivi. Oggi è l'Inter la candidata principe allo scudetto e non tanto perché il Milan abbia rallentato: è stata la sparizione della Juve a scombinare le riflessioni d'agosto. La Juve non poteva più permettersi Cristiano Ronaldo e CR7 si è portato via quei 25-30 gol che avrebbero mantenuto Allegri nel gruppo di testa.

Proprio l'Inter capolista sarà la prima delle grandi a riapparire in campo, a Bologna alle 12.30, un orario fastidioso per i bioritmi, le abitudini, l'alimentazione. Disagio aggravato dalle assenze di Dzeko per Covid e di Calhanoglu per squalifica. Giocheranno Sanchez e uno tra Vidal o Gagliardini, "rimpiazzi" per modo di dire, e pure Mihajlovic dovrà arginare indisponibilità importanti, ma Dzeko e Calhanoglu sono gli uomini nuovi e decisivi dell'Inter di Simone Inzaghi e la loro mancanza in contemporanea suona un po' sinistra".