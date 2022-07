CdS – Lukaku ma non solo: ecco perché l’Inter è e resterà la favorita. E Inzaghi…

Il mese di giugno ha rinforzato e non poco l'Inter che, in attesa dei sacrifici necessari, lancia di diritto la sfida al Milan e alle altre:

"È vero, mancano ancora quasi due mesi di mercato, ma l’Inter si è guadagnata la pole in vista del Gran Premio scudetto. Possibile che qualche altra squadra la possa affiancare - la Juventus si sta ristrutturando ma deve recuperare certezze, il Milan, di fatto, deve ancora cominciare la sua campagna di rafforzamento - ma difficilmente potrà metterle il muso avanti. Inutile nasconderlo, il ritorno di Lukaku fa tutta la differenza del mondo", racconta infatti il Corriere dello Sport che rimarca come Lukaku abbia così tanta voglia di incidere che anticiperà l'arrivo alla Pinetina.

"Lo scorso torneo ha dimostrato come la squadra di Inzaghi fosse probabilmente e comunque la più forte a livello di organico. Si è fatta sfuggire lo scudetto per un paio di incidenti di percorso, ma ha comunque portato a casa Coppa Italia e Supercoppa. Insomma, una stagione assolutamente positiva, tenuto conto pure della qualificazione agli ottavi di Champions. Il prossimo anno, però, non potrà essere sufficiente. Lo scudetto, infatti, e di conseguenza la seconda stella, diventa l’obiettivo assoluto, quasi da centrare a tutti i costi", prosegue poi il CorSport. Inzaghi ha retto la pressione del post-Conte e ha spazzato via ogni dubbio ma ora l'obiettivo prefissato è lo Scudetto.