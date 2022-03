Scudetto, Inter non più padrona del proprio destino ma ancora favorita: le quote dei bookies

L’Inter non è più padrona del proprio destino in campionato, ma per i bookies è ancora favorita per lo scudetto: le quote

Marco Macca

Non succedeva da mesi. L’Inter non è più padrona del proprio destino in campionato. Dopo il pareggio in extremis col Torino, i Campioni d’Italia sono scesi a -4 dal Milan e anche l’eventuale successo nel recupero col Bologna non varrebbe il ritorno in vetta. La squadra di Inzaghi deve rincorrere come a inizio stagione e la riscossa deve ripartire dal match casalingo contro una Fiorentina ancora in corsa per l’Europa.

L’Inter resta la favorita per lo Scudetto secondo Betclic con la quota salita a 2.25, poco sopra al 2.70 del Milan e al 4.5 del Napoli. Per confermare questa classifica i nerazzurri devono battere la Fiorentina a San Siro. Missione alla portata di Dzeko e compagni che sono avvantaggiati con la quota vittoria fissata a 1.51 da Betclic (1.5 Snai e 1.47 Sisal) contro il 5.7 di un colpaccio viola.

All’andata fu 3-1 in rimonta per l’Inter. Lo stesso risultato oggi è pagato a 13 da Betclic, più del 9 con cui è fissato il 2-0. Lo 0-1 della Fiorentina vale 21, l’1-1 9.5. Difensori goleador. All’andata, a svegliare l’Inter fu Darmian, che che in settimana è diventato papà per la seconda volta e vuole festeggiare con un gol quotato a 10. Dall’altra parte c’è l’ex Biraghi, a segno già quattro volte. Una rete anche nel suo vecchio stadio è fissata a 9.