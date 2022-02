GdS – L’Inter è ancora la favorita per lo scudetto. Ma a queste due condizioni

Per La Gazzetta, l'Inter resta la favorita per lo scudetto anche dopo il derby. Ma a queste due condizioni precise

Alessandro Cosattini

Focus su Inter, Milan e Napoli su La Gazzetta dello Sport di oggi. Sono le tre squadre separate da un solo punto in classifica nella corsa allo scudetto, coi nerazzurri che devono recuperare il match in trasferta col Bologna. Per la rosea, la squadra di Inzaghi resta la favorita per il titolo, ma a due condizioni.

Eccole spiegate: “Dei 3 minuti di Giroud si è detto tutto. Ma se vogliamo leggere il futuro del campionato, conta molto di più la prima ora di gioco. E qui si è vista la squadra più forte del campionato, per qualità di gioco (Brozovic e Calhanoglu in cattedra), difesa (ha concesso un tiro al Milan, prima dei due di Giroud), personalità (Perisic, l’autore del gol, era in campo nell’ultima finale mondiale), esperienza al vertice (come dimostra lo scudetto al petto). Il derby non cambia nulla in prospettiva: l’Inter resta la favorita. Ma a due condizioni.

La prima: che torni in linea con i numeri dell’andata. Viaggiava alla media di 2,57 gol a partita, nel ritorno ha frenato: 1,25. Dzeko e Lautaro del derby non bastano. La difesa, che aveva messo in fila 6 clean sheet, ha subito gol in 3 delle ultime 4. Seconda condizione: che si rialzi subito e attraversi senza traumi un canyon insidioso: Roma (Coppa Italia), Napoli (campionato), Liverpool (Champions). Vincesse a Napoli, l’Inter cancellerebbe il derby e avrebbe a disposizione tre partite morbide (Sassuolo, Genoa, Salernitana) per allungare, anche perché Milan e Napoli si incroceranno. Inzaghi ha dato all’Inter un gioco di qualità superiore a quello di Conte, esaltando individualità come Calha e Perisic. Ora, nel momento più delicato della stagione, deve dimostrare di saper parlare al cuore della squadra come il predecessore che difficilmente consente alle sue squadre i 3 minuti di Giroud”, si legge.