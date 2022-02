GdS – Inter, febbraio nero ma inutile fare drammi. “Inzaghi dopo il Sassuolo…”

In passato il tecnico è calato dopo i boom dell’andata. Stavolta ha già affrontato tutte le big, tranne la Juve

"Il periodo nero è arrivato, senza preavviso. Ma nella storia di un campionato è di solito la prima cosa che si mette in preventivo: «Arriveranno momenti complicati, dovremo essere bravi poi a gestirli». Frasi spesso di circostanza che puntualmente vengono ripetute da ogni allenatore, perché poi nei fatti è la realtà: chi più e chi meno, tutte le squadre a un certo punto rallentano la marcia". Apre così l'articolo de La Gazzetta dello Sport in merito allo 0-2 subito dall'Inter contro il Sassuolo. L'assenza di Brozovic ha inciso ma non può bastare per spiegare una prestazione così negativa. "Inzaghi per la prima volta ha strigliato pubblicamente il gruppo per l’approccio alla gara e quel «all’intervallo avrei cambiato più di due uomini» sa pure di autocritica", spiega la Rosea. "Fare drammi ora sarebbe inutile e pure ingeneroso per una squadra che ha dimostrato di aver tutto per vincere e convincere. Il punto critico semmai è un altro: nello storico di Inzaghi, troppe volte in passato le sue squadre hanno visto crollare il proprio rendimento nel girone di ritorno", rimarca tuttavia il quotidiano. Alla Lazio, infatti, quattro anni su cinque hanno visto la media punti crollare in primavera.