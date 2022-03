CdS – Inter, feeling speciale Zhang-Inzaghi: ieri appuntamento per…

Presidente e allenatore si sono ritrovati in viale della Liberazione per un caffè. Con loro anche i due amministratori delegati

Movimento ieri in sede Inter. La dirigenza ha aperto le porte degli uffici al tecnico Simone Inzaghi. Motivo? Lo ribadisce anche il Corriere dello Sport di oggi: "Un caffè per ripartire, un caffè per sentirsi tutti uniti verso un finale di stagione ad alta intensità. Ieri pomeriggio, Inzaghi era atteso in sede per una serie di attività legate al marketing. Ebbene, quell’appuntamento è stata anche l’occasione per incrociare Marotta, Antonello e, soprattutto, Steven Zhang. Che, con Inzaghi, ha trovato un feeling speciale. Come premesso, giusto il tempo di prendere un caffè: nessun vertice, o riunione programmata, insomma, ma comunque un momento per scambiarsi un reciproco incoraggiamento in vista dello sprint scudetto, ma anche della caccia alla Coppa Italia, più che mai nel mirino della squadra nerazzurra".