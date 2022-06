Inter Femminile, 15 giocatrici convocate in Nazionale

Sono quindici le giocatrici dell'Inter convocate tra Nazionali maggiori e giovanili per i prossimi appuntamenti

Matteo Pifferi

Il Commissario Tecnico della Nazionale italiana, Milena Bertolini ha convocato Francesca Durante, Flaminia Simonetti e Chiara Robustellini per la terza fase di preparazione all'Europeo che si svolgerà a Coverciano dal 12 al 17 giugno.

Anja Sønstevold è stata convocata dalla Nazionale norvegese dal 20 al 30 giugno per le gare amichevoli contro Nuova Zelanda e Danimarca. Dal 3 luglio la nerazzurra sarà impegnata in Inghilterra per il Campionato Europeo. La nazionale norvegese fa parte del Gruppo A e si scontrerà con Inghilterra, Austria e Irlanda del Nord.

La Nazionale camerunense ha convocato Ajara Njoya per gli stage preparatori alla Coppa d'Africa in cui il Camerun sarà impegnato dal 7 al 29 giugno. La Nazionale partirà poi per la Coppa d'Africa che si disputerà in Marocco dal 2 al 23 luglio.

Henrietta Csiszár è stata convocata dalla nazionale ungherese per la gara di qualificazione al Mondiale '23 che si giocherà in Polonia contro l’Ucraina. La centrocampista dell'Inter sarà impegnata con l'Ungheria dal 20 al 29 giugno.

Il Commissario Tecnico del Brasile, Pia Sundhage, ha convocato Kathellen Sousa per le amichevoli che la nazionale brasiliana affronterà contro Danimarca e Svezia il 24 e il 28 giugno a Brasilia. Il difensore brasiliano sarà impegnata successivamente dal 4 al 31 luglio in Colombia per la Coppa America.

Il Tecnico Federale Enrico Maria Sbardella ha convocato Francesca Colonna, Astrid Gilardi, Angela Passeri e Matilde Pavan in vista del raduno di preparazione alla Fase Finale dell'Europeo della Nazionale U19. Le nerazzurre saranno impegnate con l'Italia dal 13 al 20 giugno a Tirrenia.

Elena Belli, Silvia Bufano, Beatrice Calegari e Giulia Dragoni hanno ricevuto la chiamata dal Tecnico Federale Jacopo Leandri per il raduno che l'Italia U16 ha in programma a Gradisca d’Isonzo dal 18 al 27 giugno.