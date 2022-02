Inter Femminile, Guarino: “Bene fino ad un certo punto. Con la Juventus…”

Le parole del tecnico di Inter Women dopo la gara di campionato vinta per 3-2 contro l’Empoli oggi

Rita Guarino, allenatore dell’Inter Femminile, ha commentato ai microfoni di Inter TV la vittoria di oggi per 3-2 contro l’Empoli. Queste le sue considerazioni: “Siamo partite forte, abbiamo avuto 30-35 minuti in cui abbiamo espresso la nostra qualità in entrambe le fasi. Loro sono abili in mezzo al campo, approfittano degli spazi, ma non ne hanno avuti. Nel secondo tempo ci siamo abbassate troppo, abbiamo preso un gol evitabile e loro hanno sfruttato il momento positivo”.