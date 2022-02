Inter Femminile, Portales: “Con la Roma sfida difficile, siamo pronte”

Le dichiarazioni della calciatrice dell'Inter Femminile a due giorni dalla sfida di campionato contro la Roma

Dopo la sosta per i raduni delle Nazionali, l'Inter torna in campo in Serie A Tim Vision per la sfida contro la Roma. Le nerazzurre saranno impegnate domenica 27 febbrio alle 14.30h allo Stadio Tre Fontane di Roma. A due giorni dalla sfida con le giallorosse, Macarena Portales ha analizzato la gara ai microfoni di Inter Tv: "In Coppa Italia abbiamo tenuto testa alla Juventus, che è una squadra forte, gioca la Champions League e sulla carta è superiore ma ci siamo dimostrate all'altezza e alla fine sono stati i piccoli dettagli a farci uscire dalla competizione."