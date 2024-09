Ferrara: “Inter un passo davanti alle altre. Ma possono esserci sorprese”

«Sorprese ce ne possono sempre essere ma oggettivamente in quanto campione d'Italia l'Interparte davanti a tutti e tutti cercheranno di batterla. Oggettivamente è ben organizzata e ha una rosa importante». Così Ciro Ferrara, a SportMediaset, ha parlato della squadra di Inzaghi a margine di un evento sul calcio che si è tenuto allo Iulm. «Ad oggi - ha aggiunto - l'Inter è un passo davanti alle altre. Ma siamo all'inizio della stagione: c'è chi sta zoppicando, ma per i valori si può riprendere e poi vediamo perché qualche sorpresa c'è, vedi il Torino. Come sempre il nostro campionato è molto affascinante da questo punto di vista. Speriamo che non ci sia, a metà stagione, una squadra che prenda il sopravvento sulle altre e che non si perda interesse per l'alta classifica».