Sì, me lo aspettavo. Perché col Bologna li ha salvati in sei mesi e nel secondo anno ha mantenuto un bel gioco portandoli in CL, non se l'aspettava nessuno. Era arrivato per salvare il Bologna ed è andato in CL. La Juve l'ha preso: serve tempo perché gli piace giocare a calcio, comandare il gioco e tenere palla. Serve tempo, pazienza, una squadra non cresce in poco tempo, ma lui è molto bravo.