CorSport – Inter, altra vittoria col fiatone: non l’ideale prima del Porto ma…

"Un altro successo con il fiatone, non certo l’ideale prima della sfida di Champions con il Porto, ma anche una dimostrazione di forza, carattere e, volendo, anche di coraggio". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito alla vittoria dell'Inter sull'Udinese a San Siro .

"Dopo essersi complicata da sola la vita, concedendo all’Udinese la ripartenza per il pareggio a ridosso dell’intervallo, l’Inter si è presa i tre punti a furia di spallate. Lo ha fatto con la consapevolezza di non aver altro risultato possibile che la vittoria per non complicare la corsa alla prossima Champions. E, infatti, ha anche accettato di rischiare, nel momento in cui il muro friulano resisteva ad ogni colpo", prosegue poi il quotidiano che segnala il grande gol di Mkhitaryan e l'ingresso decisivo di Calhanoglu e Lautaro.