Inter, piena fiducia in Satriano: strategia chiara per quest’anno e per il futuro

Un solo gol in 13 partite di campionato: lo score di Martin Satriano con l'Empoli non è di certo entusiasmante. Eppure, come scrive La Gazzetta dello Sport, l'Inter non ha perso fiducia nelle potenzialità dell'attaccante uruguayano: "Un solo gol in 13 presenze con la maglia azzurra per l'uruguaiano sul quale l'Inter punta molto per il futuro. Non a caso il prestito è stato "secco". In viale della Liberazione sperano si renda protagonista di una seconda parte di stagione migliore, ma il suo destino è, almeno per il 2023-24, lontano da Milano: per farlo crescere è pronto un altro prestito".