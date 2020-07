GdS – Inter, che fine ha fatto Esposito? Unico non impiegato da Conte post lockdown

“Che fine ha fatto Esposito?”, si chiede la Gazzetta dello Sport di oggi. Questo il focus sul giovane talento dell’Inter: “Ieri ha festeggiato 18 anni: non gli manca il tempo, ma certo Sebastiano Esposito sperava in un momento migliore, almeno dal punto di vista sportivo. Il rinnovo di contratto non arriva, ma quel che fa notizia è che l’attaccante è sparito dalle rotazioni di Conte. E non basta il rientro di Sanchez come spiegazione: a parte Asamoah e gli infortunati, Esposito è l’unico non impiegato post lockdown”.