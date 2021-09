CorSera – Inter, bella dimostrazione di forza. Una vittoria che conferma due cose

L'analisi del quotidiano sulla bella vittoria dei nerazzurri sul campo della Fiorentina

Dopo un primo tempo in cui la Fiorentina ha dominato e chiuso meritatamente in vantaggio (al netto dell'errore di Fabbri nel non arrivare una netta spinta di Gonzalez su Skriniar), nella ripresa l'Inter ha reagito da grande squadra ribaltando la Viola. Il giorno dopo la gara del Franchi, il Corriere della Sera analizza la vittoria della squadra di Inzaghi. "L’Inter prima soffre poi dilaga. Una vittoria in rimonta che conferma la qualità e la solidità dei campioni, primi da soli per una notte".